Ems presenta: corso gratuito per diventare allievi soccorritori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Emergenza Milano Soccorso organizza: XI corso allievi soccorritori in Ambulanza!Il corso è totalmente gratuito, e si svolgerà tutti i Mercoledì alle ore 20:45 a Milano (quartiere Affori) presso la Sala Convegni in Via Scialoia 5.Vieni a trovarci Mercoledì 16 Ottobre alle 20:45, e se non Milanotoday.it - Ems presenta: corso gratuito per diventare allievi soccorritori Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Emergenza Milano Socorganizza: XIin Ambulanza!Ilè totalmente, e si svolgerà tutti i Mercoledì alle ore 20:45 a Milano (quartiere Affori) presso la Sala Convegni in Via Scialoia 5.Vieni a trovarci Mercoledì 16 Ottobre alle 20:45, e se non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un corso gratuito di “tecnico per l’innovazione digitale della promozione turistica” - Diventare digital tourism strategist in meno di un anno. È la finalità del nuovo corso gratuito di “tecnico per l’innovazione digitale della promozione turistica” organizzato da Cescot. Il turismo è uno dei settori trainanti dell'economia italiana e romagnola, e continua a creare numerose... (Riminitoday.it)

Firenze - corso gratuito di boxe per over 65 alla palestra della Montagnola - L'iniziativa è aperta a uomini e donne, senza distinzione di genere. Il corso inizierà il 21 ottobre alle 10 e si svolgerà ogni lunedì in otto lezioni consecutive. Gli iscritti avranno l'opportunità di migliorare la propria forma fisica, aumentare l'agilità e, per i più motivati, apprendere le tecniche base di questo sport". (Lanazione.it)

Corso di formazione politica gratuito a Pianella - Per dare rilevanza all’aspetto cardine della vita pubblica, ossia la democrazia, l’associazione Pianella Futura Asp ha promosso un corso di formazione politica gratuito, rivolto a persone di ogni età, residenti nel comune e non, impegnati nella vita sociale, politica ed economica e, comunque, a... (Ilpescara.it)