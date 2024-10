Amica.it - Emma scatenata sul palco del club Whisky a Go Go a Los Angeles: il video

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (askanews) –si è esibita suldel leggendariodi Losa Go Go, in occasione di Hit Week, il festival della musica italiana nel mondo. Un live tutto esaurito quello dilunedì sera che con la sua voce e la sua travolgente energia ha conquistato il pubblico presente., da L.A al live contro le guerre al Forum Dopo l’esperienza oltreoceano,tornerà in Italia e, in attesa dei live nei palasport previsti a novembre nelle città di Milano (11 novembre), Roma (14 novembre) e Bari (17 novembre), il 23 ottobre sarà una delle protagoniste dello straordinario concerto Per la pace – live contro le guerre all’Unipol Forum di Milano. Dal 4 ottobre è disponibile l’album Souvenir Extended Edition, la seconda parte del viaggio musicale diarricchito da sei nuovi brani, tra cui il singolo Hangover con Baby Gang.