Elezioni regionali, sondaggio BiDiMedia - Citynews: il sindaco di Ravenna in vantaggio di oltre il 13% su Ugolini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alla carica di presidente della Regione Emilia-Romagna, è in vantaggio rispetto alla sua diretta contendente, vale a dire Elena Ugolini, candidata civica sostenuta compattamente dal centrodestra. E' la fotografia che viene Ravennatoday.it - Elezioni regionali, sondaggio BiDiMedia - Citynews: il sindaco di Ravenna in vantaggio di oltre il 13% su Ugolini Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Michele De Pascale,die candidato del centrosinistra alla carica di presidente della Regione Emilia-Romagna, è inrispetto alla sua diretta contendente, vale a dire Elena, candidata civica sostenuta compattamente dal centrodestra. E' la fotografia che viene

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Romagna - il sindaco di Ravenna de Pascale : "Teniamo monitorati i canali" - Lo ha dichiarato Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, aggiornando tramite la sua pagina Facebook, la situazione maltempo nel territorio del Ravennate, dal Comitato operativo del Comune. (Agenzia Vista) Ravenna, 19 settembre 2024 "A Forlì, il fiume Montone ha rotto in due punti, sia in destra che in sinistra idraulica e quindi stanno uscendo importanti quantitativi d'acqua che interessano la ... (Iltempo.it)

Maltempo Romagna - il sindaco di Ravenna de Pascale : "Teniamo monitorati i canali" - Ora questo è il cambio di fase dell'alluvione, un po' come purtroppo è stato un anno fa, dove nella prima fase la minaccia arriva dai fiumi e nella seconda fase la minaccia arriva dai canali. Lo ha dichiarato Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, aggiornando tramite la sua pagina Facebook, la situazione maltempo nel territorio del Ravennate, dal Comitato operativo del Comune. (Liberoquotidiano.it)

Il sindaco de Pascale : "Ravenna al momento non è a rischio - ma i cittadini prestino attenzione" - Il sindaco Michele de Pascale in serata ha diffuso un video dal Comitato operativo comunale: "In questo momento ci sono piogge violentissime in tutta la collina faentina della nostra provincia che stanno determinando danni molto ingenti, frane, piene molto elevate dei fiumi che hanno già livelli... (Ravennatoday.it)