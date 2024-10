Eccellenza, fine corsa per Tomas Giro alla Julia Sagittaria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tomas Giro non è più l'allenatore della Julia Sagittaria: la società nerazzurra ha ufficializzato l'esonero del tecnico dopo il 5-0 incassato domenica scorsa sul campo del Sandonà. L'ex tecnico di Fossaltese e CLS chiude un lungo ciclo iniziato nel 2019 in Prima Categoria: in sei stagioni i Veneziatoday.it - Eccellenza, fine corsa per Tomas Giro alla Julia Sagittaria Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)non è più l'allenatore della: la società nerazzurra ha ufficializzato l'esonero del tecnico dopo il 5-0 incassato domenica ssul campo del Sandonà. L'ex tecnico di Fossaltese e CLS chiude un lungo ciclo iniziato nel 2019 in Prima Categoria: in sei stagioni i

