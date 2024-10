Dopo Extra G7 Salute: ad Ancona il consiglio nazionale dei consumatori e utenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancona - Si svolgerà infatti giovedì 17 e venerdì 18 ottobre nel capoluogo marchigiano la XXII Sessione Programmatica del CNCU, dal titolo ‘Diritto universale alla Salute globale: le proposte dei consumatori al G7 Salute’, realizzata con il sostegno del CNCU, organo del Ministero delle Imprese e Anconatoday.it - Dopo Extra G7 Salute: ad Ancona il consiglio nazionale dei consumatori e utenti Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)- Si svolgerà infatti giovedì 17 e venerdì 18 ottobre nel capoluogo marchigiano la XXII Sessione Programmatica del CNCU, dal titolo ‘Diritto universale allaglobale: le proposte deial G7’, realizzata con il sostegno del CNCU, organo del Ministero delle Imprese e

"Diritto universale alla salute globale" : da giovedì ad Ancona la Sessione Programmatica del CNCU - ANCONA – “Diritto universale alla salute globale: le proposte dei consumatori al G7 Salute”. Questo il tema della XXII Sessione Programmatica del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) – Regioni che si terrà ad Ancona il 17 e il 18 ottobre e presentata questa mattina nella sede. (Anconatoday.it)

G7 Salute - l'entusiasmo del ministro canadese : «Tornerò - Ancona è incredibile». Silvetti e Acquaroli accolgono alla Mole le delegazioni . Oggi si replica - ANCONA La Dorica ventosa accoglie il corteo di Maserati nere che sfila, lento, sul pontile della Mole. Dai finestrini oscurati sbirciano gli occhi del mondo, gli sguardi curiosi delle delegazioni del... (Corriereadriatico.it)

Incentivi e prevenzione. Dal G7 di Ancona nuove strategie per la salute globale - L’intelligenza artificiale non va temuta o contrastata ma va governata con un approccio etico”. “Dobbiamo essere pronti a schierare nuove armi. L’Ocse ci mette fra gli ultimi posti per il rapporto fra infermieri e abitanti. È fondamentale per la sostenibilità di un sistema universalistico come il nostro”, ha ribadito il ministro. (Formiche.net)