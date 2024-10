Doping, la sentenza Halep (9 mesi) preoccupa e inquieta Sinner: c’entra l’incauto fisioterapista (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Doping, la sentenza Halep spiega perché Sinner deve tremare: nove mesi e c’entra l’incauto fisioterapista Il Corriere della Sera, con Marco Bonarrigo, riporta stralci della sentenza del Tas di Losanna (lo stesso che dovrà giudicare Sinner) he ha condannato Simona Halep a nove mesi per Doping (inizialmente lei aveva avuto quattro anni). Il caso è quasi sovrapponibile a quello di Sinner. Ecco gli stralci della sentenza tradotti dal Corsera: «L’atleta che stiamo giudicando oggi non è una semplice giocatrice di tennis professionista: ha grandissima esperienza, è ai vertici del ranking mondiale da tempo e ha vinto due slam. Nell’utilizzare il prodotto che le ha provocato positività all’antiDoping, lei si è affidata completamente alla sua fisioterapista personale, che non è un medico o un clinico. Ilnapolista.it - Doping, la sentenza Halep (9 mesi) preoccupa e inquieta Sinner: c’entra l’incauto fisioterapista Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), laspiega perchédeve tremare: noveIl Corriere della Sera, con Marco Bonarrigo, riporta stralci delladel Tas di Losanna (lo stesso che dovrà giudicare) he ha condannato Simonaa noveper(inizialmente lei aveva avuto quattro anni). Il caso è quasi sovrapponibile a quello di. Ecco gli stralci dellatradotti dal Corsera: «L’atleta che stiamo giudicando oggi non è una semplice giocatrice di tennis professionista: ha grandissima esperienza, è ai vertici del ranking mondiale da tempo e ha vinto due slam. Nell’utilizzare il prodotto che le ha provocato positività all’anti, lei si è affidata completamente alla suapersonale, che non è un medico o un clinico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Doping - condannata Simona Halep : la sentenza di squalifica può spaventare Sinner? - Nel fare uso del prodotto che ha causato la positività all’antidoping, si è affidata completamente alla sua fisioterapista personale, che non è un medico o un clinico. Anche se i contesti sono diversi, il Tas sottolinea l’importanza che gli atleti di alto livello non affidino decisioni delicate, come l’uso di prodotti potenzialmente rischiosi, a figure non qualificate come fisioterapisti o ... (Thesocialpost.it)

Naldi il fisioterapista del doping di Sinner : «Non è solo colpa mia - è scritto anche nella sentenza» - Naldi, come sta dopo tanto clamore?«Sono dispiaciuto come tutti, ma non posso dire altro perché purtroppo non è ancora finita», spiega riferendosi all’appello della Wada contro l’assoluzione di Sinner da parte dell’International Tennis Integrity Agency. L'articolo Naldi il fisioterapista del doping di Sinner: «Non è solo colpa mia, è scritto anche nella sentenza» sembra essere il primo su ... (Ilnapolista.it)

Sinner - "momento difficile e si vede in campo" : la sentenza pesantissima di Raffaella Reggi - I due possono dunque lottare sempre fortemente e questo è bello, perché è una rivalità meravigliosa. Considerando anche tutto il percorso per arrivare alla finale, cioè due match recuperati da un set sotto, non giocando il suo miglior tennis. È stata la miglior tennista italiana, insieme a Sandra Cecchini, dopo il ritiro di Lea Pericoli e prima dell'avvento di Silvia Farina Elia. (Liberoquotidiano.it)