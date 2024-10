Domani il summit Ue su Ucraina e Medio Oriente, conclusioni su migranti a rischio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio Europeo, in agenda per Domani, giovedì 17 ottobre, e venerdì 18, sarà focalizzato su quattro temi centrali: guerra in Ucraina, conflitti nel Medio Oriente, migrazioni e competitività dell’Ue. Questi, ha spiegato un alto funzionario Ue, saranno i punti sui quali i leader avranno una discussione approfondita. Il più controverso, sul quale Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio Europeo, in agenda per, giovedì 17 ottobre, e venerdì 18, sarà focalizzato su quattro temi centrali: guerra in, conflitti nel, migrazioni e competitività dell’Ue. Questi, ha spiegato un alto funzionario Ue, saranno i punti sui quali i leader avranno una discussione approfondita. Il più controverso, sul quale

Domani il summit Ue su Ucraina e Medio Oriente - conclusioni su migranti a rischio - Fine. C'è poi un punto sulla Cop29 di Baku e la Cop16 di Cali. Si esprime “massima preoccupazione” per l'escalation militare in Libano, del quale deve essere rispettata “la sovranità e integrità territoriale”. . Sulle migrazioni le conclusioni rischiano di saltare: nella bozza del 10 ottobre sono tra parentesi quadre, perché tra i Paesi non c'è consenso. (Liberoquotidiano.it)

**Ucraina : Meloni - 'ragionare su Gaza all'indomani del cessate fuoco'** - Non è facile, ma è il lavoro su cui ci spendiamo ogni giorno, io e i ministri competenti. Penso che l'Unione europea possa e debba in questo giocare un ruolo e che si debba ragionare già concretamente di cosa dovrebbe accadere a Gaza all'indomani del cessate il fuoco, come accompagnare concretamente la transizione verso l'opzione due popoli e due Stati". (Liberoquotidiano.it)

Ucraina : domani Zelensky all’Eliseo da Macron - Roma, 9 ott. . Lo riferisce la stessa sede presidenziale francese. Il viaggio di Zelensky in Francia, il quinto dall’inizio della guerra, avviene dopo “la visita” di Macron “in un campo militare nella regione del Grand Est dove viene addestrata una brigata ucraina”. Questo incontro – spiega la nota – sarà l’occasione per il “presidente della Repubblica di riaffermare la determinazione della ... (Lapresse.it)