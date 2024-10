Diretta maltempo, un ciclone sull’Italia. Allagamenti in Liguria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 - L’ottobrata è agli sgoccioli incalzata dall’imminente fase di maltempo. E’ iniziato già da oggi un peggioramento meteo sulle regioni del Nord Italia con piogge e temporali anche intensi, a cominciare dalla Liguria, dove da domani torna l’allerta arancione. Giovedì 17 il ciclone arriverà un po’ su tutta l’Italia il ciclone con maltempo diffuso: al mattino le piogge sono previste al Centro-Nord, specie tra Liguria e Toscana dove saranno possibili già le prime situazioni potenzialmente alluvionali; dal pomeriggio il maltempo più importante colpirà ancora Liguria, Toscana ma anche Lazio e Sardegna. Arriva l’ultima Superluna del 2024: scopri come e dove vederla Da venerdì la bassa pressione colpirà invece anche il meridione: tutta l’Italia sarà avvolta dalle spire nuvolose e piovose della perturbazione, con un carico di pioggia diffuso e abbondante. Quotidiano.net - Diretta maltempo, un ciclone sull’Italia. Allagamenti in Liguria Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 - L’ottobrata è agli sgoccioli incalzata dall’imminente fase di. E’ iniziato già da oggi un peggioramento meteo sulle regioni del Nord Italia con piogge e temporali anche intensi, a cominciare dalla, dove da domani torna l’allerta arancione. Giovedì 17 ilarriverà un po’ su tutta l’Italia ilcondiffuso: al mattino le piogge sono previste al Centro-Nord, specie trae Toscana dove saranno possibili già le prime situazioni potenzialmente alluvionali; dal pomeriggio ilpiù importante colpirà ancora, Toscana ma anche Lazio e Sardegna. Arriva l’ultima Superluna del 2024: scopri come e dove vederla Da venerdì la bassa pressione colpirà invece anche il meridione: tutta l’Italia sarà avvolta dalle spire nuvolose e piovose della perturbazione, con un carico di pioggia diffuso e abbondante.

