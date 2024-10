Dietro la promessa di Israele di limitare l’attacco contro l’Iran (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Benjamin Netanyahu avrebbe garantito agli Stati Uniti che non colpirà le strutture petrolifere e nucleari iraniane. Ma finora non ha mantenuto molte promesse. Leggi Internazionale.it - Dietro la promessa di Israele di limitare l’attacco contro l’Iran Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Benjamin Netanyahu avrebbe garantito agli Stati Uniti che non colpirà le strutture petrolifere e nucleari iraniane. Ma finora non ha mantenuto molte promesse. Leggi

