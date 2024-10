Deadpool e Wolverine: ecco la cifra spropositata del costume marrone del Mutante con gli Artigli di Adamantio! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Deadpool e Wolverine: ecco la cifra spropositata del costume marrone del Mutante con gli Artigli di Adamantio! Deadpool e Wolverine è un film pieno di momenti iconici e memorabili, ma per molti fan, il viaggio del Mercenario Chiacchierone attraverso il Multiverso per trovare una variante di Wolverine appropriata è una sequenza eccezionale. Non è esattamente difficile capire perché; seguiamo Wade Wilson mentre incontra personaggi come Wolverine di Age of Apocalypse, Old Man Logan e persino una versione del Mutante Artigliato che indossa il classico costume marrone di John Byrne per uno scontro con Hulk! CBM ha incontrato i montatori di Deadpool e Wolverine Dean Zimmerman e Shane Reid per discutere del loro incredibile lavoro sull’ultimo film MCU. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ladeldelcon glidiè un film pieno di momenti iconici e memorabili, ma per molti fan, il viaggio del Mercenario Chiacchierone attraverso il Multiverso per trovare una variante diappropriata è una sequenza eccezionale. Non è esattamente difficile capire perché; seguiamo Wade Wilson mentre incontra personaggi comedi Age of Apocalypse, Old Man Logan e persino una versione delato che indossa il classicodi John Byrne per uno scontro con Hulk! CBM ha incontrato i montatori diDean Zimmerman e Shane Reid per discutere del loro incredibile lavoro sull’ultimo film MCU.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Deadpool & Wolverine : svelata la data di uscita in digitale e homevideo - ecco i contenuti bonus - Il tempo trascorso dal debutto nelle sale del progetto con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman sarà quindi di 68 e 89 giorni, confermando l'intenzione della Disney di sfruttare il più possibile la presenza nelle sale. Nuovi contenuti per la gioia dei fan Gli spettatori potranno accedere inoltre a featurette esclusive realizzate per Fandango at Home, Apple TV, e per la Bonus …. (Movieplayer.it)

Deadpool & Wolverine : ecco una variante di Logan che non è comparsa nel film - A. Il film è stato scritto da Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e Shawn Levy. LEGGI ANCHE: Loki ha interpretato il Vuoto meglio di Deadpool & Wolverine Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman e Ryan Reynolds, ricreano il meme su Logan per festeggiare il box office James Gunn si congratula con Deadpool & Wolverine per il successo al Box Office Deadpool & Wolverine: ... (Cinefilos.it)

Deadpool & Wolverine : ecco la Deadpool Corps. mostrata dal regista - L'articolo Deadpool & Wolverine: ecco la Deadpool Corps. Non era un vero sogno. Deadpool & Wolverine ha avuto la sua parte di camei, con la presenza di tutti i personaggi, da Blade di Wesley Snipes a Elektra di Jennifer Garner. In teoria lo capivamo, ma il modo in cui si sarebbe realizzato per il pubblico era oscuro, per tutti tranne che per lui. (Nerdpool.it)