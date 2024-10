Cultura: Giuli, gestione Maxxi? Parlano i numeri, quelli veri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 16 ott. (LaPresse) – “Sulla gestione Maxxi Parlano i numeri, quelli veri”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine dell’inaugurazione dello Stand Collettivo italiano alla Buchemesse 2024, rispondendo ad una domanda sulle polemiche per la gestione del Maxxi. “Non voglio polemizzare. Neanche con chi ha presieduto il Maxxi prima di me. I numeri, quelli veri, Parlano chiaro. Il Maxxi ha vissuto e sta vivendo un’età dell’oro, con il maggior numero di visitatori da quando è nato il Maxxi. Il fatto che ci sia stato un semestre di transizione rispetto alla precedente governance nel 2023 non è problema”, ha detto ancora il ministro della Cultura. “Io non rimprovero la precedente gestione di aver lasciato una programmazione e un budget che erano un po’ così così. Lapresse.it - Cultura: Giuli, gestione Maxxi? Parlano i numeri, quelli veri Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 16 ott. (LaPresse) – “Sulla”. Lo ha detto il ministro della, Alessandro, a margine dell’inaugurazione dello Stand Collettivo italiano alla Buchemesse 2024, rispondendo ad una domanda sulle polemiche per ladel. “Non voglio polemizzare. Neanche con chi ha presieduto ilprima di me. Ichiaro. Ilha vissuto e sta vivendo un’età dell’oro, con il maggior numero di visitatori da quando è nato il. Il fatto che ci sia stato un semestre di transizione rispetto alla precedente governance nel 2023 non è problema”, ha detto ancora il ministro della. “Io non rimprovero la precedentedi aver lasciato una programmazione e un budget che erano un po’ così così.

Buchmesse : Giuli - ‘la cultura è la nostra religione universale civile’ - Siamo qui per riaffermare anche l’importanza del ‘pensiero solare’, il punto d’incontro in cui la testardaggine dell’ideologia si dissolve nella luce dello spirito mediterraneo. . «La cultura è la nostra religione universale civile. È un privilegio per autori, editori ed istituzioni attraversare il palcoscenico della fiera del Libro più importante al mondo per poter raccontare la nostra ... (Ildenaro.it)

Buchmesse - Giuli : “La cultura è la nostra religione universale civile” - È un privilegio per autori, editori ed istituzioni attraversare il palcoscenico della fiera del Libro più importante al mondo per poter raccontare la nostra cultura". Affamarla è un atto di empietà. Così il ministro […]. (Adnkronos) – "La cultura è la nostra religione universale civile. E’ un onore essere qui come Ospiti d’onore dopo trentasei anni. (Periodicodaily.com)

Buchmesse - Giuli : "La cultura è la nostra religione universale civile" - Siamo qui per riaffermare anche l'importanza del 'pensiero solare', il punto d'incontro in cui la testardaggine dell'ideologia si dissolve nella luce dello spirito mediterraneo. aggiunge il ministro - In questo tempo la cultura rimane la più potente risorsa per la paidèia dei nostri giovani e il miglior antidoto contro gli estremismi e tutte le forme di violenza, come ricordato a settembre ... (Liberoquotidiano.it)