Controlli polizia a Giugliano, identificate 65 persone (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della polizia di Stato hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Giugliano in Campania e in particolare nelle vie San Francesco a Patria, Carrafiello, Domitiana, Lago Patria, a Borgo Riccio e Ponte Riccio. In particolare, personale del Commissariato di Giugliano-Villaricca, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha identificato 65 persone e controllato 42 veicoli. L'articolo Controlli polizia a Giugliano, identificate 65 persone proviene da Anteprima24.it.

