Chiariello | Empoli – Napoli match da non sottovalutare

Durante la trasmissione "A Pranzo con Umberto Chiariello" su CRC, radio partner della SSC Napoli, Umberto Chiariello ha analizzato le tematiche che attualmente stanno toccando gli azzurri. L'Importanza del match: Empoli – Napoli Chiariello parlando della prossima sfida del Napoli contro l'Empoli, ha sottolineato che la squadra toscana ha dimostrato di essere una realtà difficile da affrontare in Serie A. Con dieci punti in classifica e una delle migliori difese del campionato, l'Empoli non deve essere sottovalutato. Chiariello evidenzia il rispetto di Antonio Conte per Roberto D'Aversa, l'allenatore dell'Empoli, che rappresenta una sfida significativa per il Napoli.

Non solo Napoli : parla Umberto Chiariello - Il regolamento va applicato e interpretato nella misura in cui devi applicare la norma. Il Var, chiariamo, è ineludibile. Oltre il Napoli Il Designatore arbitrale detta le linee guida del match e le assegnazioni. Non si possono, però, mischiare le carte. Se gioca una squadra importante della prima parte della classifica contro una della seconda parte in casa della prima si tende a mandare ... (Terzotemponapoli.com)

Nico Paz impressiona contro il Napoli - ma Chiariello frena : “Non giocherebbe mai” - La squadra di Cesc Fabregas ha messo in difficoltà gli azzurri, soprattutto nel primo tempo, grazie a un’organizzazione di gioco solida e ben strutturata. . Nell’ultima giornata di campionato, il Napoli ha conquistato una vittoria importante contro il Como, in una gara tutt’altro che semplice. (Dailynews24.it)

Chiariello : “Vittoria difficilissima - Fabregas merita i complimenti. Ma nello spogliatoio del Napoli è intervenuto il condottiero” - Durante l’ultima puntata di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Como, sottolineando l’importanza del “condottiero” in squadra, oltre ai meriti di Cesc Fabregas. Non posso comprendere che col Var, senza Var, nel 1223 come nel 2425 quello è rigore tutta la vita! Tanto sta che il Napoli ha saputo tenere il risultato, ancora ... (Napolipiu.com)