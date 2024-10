Chi era Amanda Overstreet, la 15enne i cui resti sono stati trovati nel freezer di una casa in Colorado (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ch è Amanda Leariel Overstreet, la 15enne statunitense scomparsa nel nulla nel 2005, i cui resti rinvenuti nel freezer di una casa a Grand Junction, in Colorado: indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo. Fanpage.it - Chi era Amanda Overstreet, la 15enne i cui resti sono stati trovati nel freezer di una casa in Colorado Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ch èLeariel, lastatunitense scomparsa nel nulla nel 2005, i cuirinvenuti neldi unaa Grand Junction, in: indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo.

