Centro migranti in Albania, tra i 16 sbarcati anche due minori: "Trasferiti su una motovedetta per tornare in Italia" – Video (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il paradosso di soli 16 migranti a bordo della prima nave partita per l'Albania alla volta del Centro migranti voluto dal governo Meloni, arriva anche la beffa. Tra i 16 sbarcati oggi nel porto di Shengjin, infatti, due sarebbero minorenni. Per questo i due giovani, come documentato in un Video del Fattoquotidiano.it, e confermato da fonti dell'autorità portuale albanese all'Ansa, sono stati "Trasferiti su una motovedetta per esser riportati sulla nave Libra, diretti in Italia". Il gruppo dei 16 migranti è stato il primo ad arrivare in Albania dopo l'accordo tra Roma e Tirana. Sono stati loro a riferire la loro minore età: i ragazzi, a quanto si apprende, verranno portati in Italia e saranno valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali così come avviene per situazioni analoghe.

I 16 migranti arrivati in Albania - sul centro la bandiera Ue. Ma quella di von der Leyen non è la legittimazione di cui parla Meloni - In quanto tale, dice la Costituzione, l’Italia rispetta i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. . Prima di impugnare le loro decisioni, come il governo si è già detto pronto a fare, bisognerebbe almeno ammainarla. I giudici italiani, forse già domani o venerdì, si esprimeranno per convalidare o piuttosto invalidare i trattenimenti. (Ilfattoquotidiano.it)

Migranti : Tajani - 'raccogliamo apprezzamenti in tutta Europa per centro Albania' - (Adnkronos) - "Stiamo raccogliendo apprezzamenti in tutta Europa per il centro accoglienza migranti in Albania e siamo pronti a condividerne il modello. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla Farnesina dopo l'incontro con l'omologo olandese Caspar Veldkam, aggiungendo di aver ricevuto richieste da molti Paesi, "anche dalla famiglia del Ppe, che chiedono la ... (Liberoquotidiano.it)

Grimaldi (Avs) in Aula : “Centro migranti in Albania? Un lager di Stato - il governo si vergogni”. E chiede informativa urgente a Meloni - L'articolo Grimaldi (Avs) in Aula: “Centro migranti in Albania? Un lager di Stato, il governo si vergogni”. Per non parlare di come state spendendo quasi un miliardo di euro degli italiani”. “State istituzionalizzando un lager di Stato – ha detto Grimaldi – vi dovreste vergognare, violate i diritti umani. (Ilfattoquotidiano.it)