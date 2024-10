Lettera43.it - Caso Mbappé, i media svedesi chiedono il mandato d’arresto europeo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Kyliancontinua a rimanere sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Stavolta però non è per merito delle sue prodezze in campo, ma per questioni giudiziarie dopo il presunto stupro per cui sarebbe indagato in Svezia. Sebbene la procura di Stoccolma non abbia fatto il nome della stella del Real Madrid, ilocali ne sono convinti: è lui l’indagato, anche se con uno stadio basico di «ragionevolmente sospetto». In Francia, intanto, la stampa chiede prudenza: L’Equipe, certa che con il passare dei giorni si arriverà alla verità, sottolinea come Kylian sia «più che presunto innocente dato che neppure la giustizia svedese lo indica come sospettato». Le Parisien ha inviato un proprio reporter in terra scandinava per provare a ricostruire i passi dinella notte del 10 ottobre, in cui si sarebbe verificata la violenza in un hotel della città.