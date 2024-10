'Bonus facciate' su 67 abitazioni, ma era una truffa: sequestrati 10 milioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Crediti d’imposta legati al ‘Bonus facciate’ ceduti tra società in maniera illecita, per un totale di 10 milioni di euro ritenuti dalla guardia di finanza ‘fittizi’ e per questo sequestrati. È accaduto nelle scorse ore a Vicenza. Il bottino sequestrato dalle fiamme gialle era detenuto da 32 tra Milanotoday.it - 'Bonus facciate' su 67 abitazioni, ma era una truffa: sequestrati 10 milioni Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Crediti d’imposta legati al ‘’ ceduti tra società in maniera illecita, per un totale di 10di euro ritenuti dalla guardia di finanza ‘fittizi’ e per questo. È accaduto nelle scorse ore a Vicenza. Il bottino sequestrato dalle fiamme gialle era detenuto da 32 tra

Esquilino - sequestrati oltre 6 milioni di articoli religiosi non conformi - L’operazione fa parte di un piano di controlli straordinari avviato dalle fiamme gialle romane in vista del “Giubileo 2025 – Pellegrini di speranza”, per tutelare la salute dei cittadini e garantire il rispetto delle leggi sul commercio. Questa operazione si inserisce nell’ambito di un dispositivo di controllo più ampio messo in atto dalla Guardia di Finanza per proteggere l’economia legale e ... (Romadailynews.it)

Foggia - blitz antimafia : sequestrati beni per 10 milioni di euro a ‘li Bergolis’ - Lo stato di belligeranza tra le due organizzazioni mafiose sul territorio ‘li Bergolis’ e ‘Romito-Ricucci-Lombardi’, a far data dal 2009 è responsabile di 21 omicidi e 18 tentati omicidi. . Il procedimento penale, da cui scaturisce l’operazione “Mari e Monti”, ha potuto dimostrare l’attività criminale, continuata almeno 15 anni, dell’associazione mafiosa garganica del clan ‘li Bergolis’. (Lapresse.it)

Giubileo 2025 Made in China : sequestrati 6 milioni di articoli religiosi. Erano pronti a invadere il mercato - Un Giubileo 2025 Made in China. Almeno per quello che riguarda il merchandising in vendita in negozi di souvenir. Dopo pendagli, rosari e braccialetti con sopra impressi abusivamente i loghi registrati dalla Santa Sede trovati e sequestrati sugli scaffali di alcuni negozi di rivendita di... (Romatoday.it)