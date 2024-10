Arcane Stagione 2, Netflix ha pubblicato il nuovo trailer in italiano carico di azione ed esplosioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di Arcane Stagione 2, consentendo ancora una volta ai fan di poter dare un’occhiata a tutta una serie di sequenze inedite che arricchiranno questa nuova tornata di episodi, basati direttamente sull’universo di League of Legends, il celeberrimo MOBA di Riot Games. La piattaforma di streaming ha inoltre ricordato come la nuova Stagione di Arcane verrà rilasciata dalla giornata del 9 novembre 2024, con la Stagione 2 che è stata divisa in tre diversi Atti che verranno pubblicati nel corso del mese di Novembre. Game-experience.it - Arcane Stagione 2, Netflix ha pubblicato il nuovo trailer in italiano carico di azione ed esplosioni Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)haundi2, consentendo ancora una volta ai fan di poter dare un’occhiata a tutta una serie di sequenze inedite che arricchiranno questa nuova tornata di episodi, basati direttamente sull’universo di League of Legends, il celeberrimo MOBA di Riot Games. La piattaforma di streaming ha inoltre ricordato come la nuovadiverrà rilasciata dalla giornata del 9 novembre 2024, con la2 che è stata divisa in tre diversi Atti che verranno pubblicati nel corso del mese di Novembre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La seconda stagione di Arcane - la serie animata Netflix - si mostra in un nuovo trailer - La serie presenta il talento vocale, nella versione inglese di Hailee Steinfeld (Vi), la vincitrice dell’Annie Award Ella Purnell (Jinx), Katie Leung (Caitlyn), Reed Shannon (Ekko), Amirah Vann (Sevika), Mick Wingert (Heimerdinger), Ellen Thomas (Ambess) e Brett Tucker (Singed). Quando la prima stagione è giunta al termine, non solo ha regalato ai fan una serie animata leggendaria, ma ha anche ... (Metropolitanmagazine.it)

Arcane 2 : una clip dalla stagione in arrivo il 9 novembre su Netflix - La serie è stata riconosciuta anche dalla community dei videogiochi, vincendo il premio come miglior adattamento ai The Game Awards (2022). Arcane 2: una clip dalla stagione in arrivo il 9 novembre su Netflix In occasione del GEEKED WEEK, Netflix svela la prima clip della Seconda Stagione di Arcane, la serie adult animation vincitrice di un Emmy che arriverà in tre Archi sulla piattaforma il 9, ... (Cinefilos.it)

Arcane 2 : il nuovo trailer svela finalmente la data d'uscita della seconda stagione su Netflix - Ulteriori dettagli su questo progetto verranno annunciati in un secondo momento. È in preparazione anche un nuovo after-show intitolato Afterglow. Come detto, …. Dopo tante anticipazioni e filmati diversi, abbiamo finalmente la data d'uscita ufficiale dei nuovi episodi della serie La seconda e ultima stagione di Arcane ha finalmente una data d'uscita ufficiale dopo che nelle ultime settimane le ... (Movieplayer.it)