Antonello | L’Inter creerà valore per l’Arabia Saudita Sviluppo!

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha da poco ufficializzato il suo ingresso a tutti gli effetti nel mondo economico del. Il comunicato è uscito, Alessandroha commentato la novità. BUSINESS –allarga i propri orizzonti toccando anche il Medio Oriente per la seconda volta. Qatar Airways è stato il primo segnale, ora. Alessandrodice la sua sulla novità di oggi: «È per noi una grande soddisfazione essere il primo club di calcio internazionale ad ottenere la licenza del Ministero degli Investimenti, che ci permetterà di collaborare con le aziende locali per portare nel paese la nostra esperienza e le nostre conoscenze sullodel mondo dello sport, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030.