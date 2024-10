Angelina Mango, sospeso il tour a causa di problemi di salute: "Sono mortificata" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quattro giorni dopo l'inizio del tour autunnale Angelina Mango è stata costretta a sospendere i concerti a causa di un problema di salute, che la terrà lontana dal palco per qualche giorno Ilgiornale.it - Angelina Mango, sospeso il tour a causa di problemi di salute: "Sono mortificata" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quattro giorni dopo l'inizio delautunnaleè stata costretta a sospendere i concerti adi un problema di, che la terrà lontana dal palco per qualche giorno

Angelina Mango sospende concerti a Napoli e Molfetta : una decisione per la salute - Facebook WhatsApp Twitter Angelina Mango, promessa della musica italiana e noto volto di Amici di Maria De Filippi, ha recentemente deciso di annullare i concerti previsti a Napoli e Molfetta, una scelta dettata dal bisogno di prendersi cura della propria salute. Questo clima di inquietudine è stato amplificato dalla decisione di annullare le date del tour, che nella mente dei fan ha ... (Gaeta.it)

Perché Angelina Mango ha annullato i concerti? Il motivo e come sta - Un annuncio che anticipa l’annullamento delle due nuove date del tour di Angelina, previste a Napoli e Molfetta. E, intanto, regna il sentiment di risonanza mediatica nell’augurio di una pronta guarigione e per il ritorno alla musica di Angelina Mango. Alla base dello stop vi sarebbe un problema che limita la giovane lucana anche nelle performance sul palco, non solo nel quotidiano della vita ... (Superguidatv.it)

Angelina Mango costretta a rimandare i concerti : problemi di salute - Nonostante le difficoltà, sul palco ha dato il massimo, ma per evitare di peggiorare la sua condizione, ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo. Fonte su TicketOne. Fonte: Storia IG @angelinamango_Angelina Mango si era esibita in un doppio live a Roma il 12 e 13 ottobre, e il 14 ha debuttato a Napoli. (Corrieretoscano.it)