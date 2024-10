Bergamonews.it - Adriano Musitelli lascia Azione: “Il Terzo Polo è morto, ma sogno un nuovo progetto civico”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bergamo.. Il segretario provinciale del partito di Carlo Calenda ha scelto la ritirata e le ragioni non sono difficili da immaginare. Dopo il tonfo elettorale alle ultime Europee, con il leader di partito che non è riuscito a staccare il biglietto per Bruxelles e, ancora prima, la debacle nella formdi una lista autonoma e autorevole a sostegno della candidatura alle amministrative dello scorso giugno di Elena Carnevali, i presupposti per un addio c’erano tutti. Gli stessi che, del resto, il politico bergamasco non aveva mai nascosto, come anche i mal di pancia interni tra la segretaria nazionale e quella del territorio, culminati con l’impossibilità di correre, uniti, con Italia Viva e dare una speranza di vita alla coalizione di centro. E a raccontarlo è lo stesso