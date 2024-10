“Addio mister”. Lutto nel calcio italiano, se ne va prematuramente un grande allenatore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio italiano e la Serie A in particolare, che sono in Lutto. Un ex allenatore è purtroppo morto prematuramente a soli 53 anni, dopo aver lottato contro un brutto male. Quattro anni fa aveva scoperto di avere un cancro al pancreas, quindi nonostante abbia combattuto dal 2020 si è spento nelle ultime ore, addolorando la sua famiglia e tutti coloro che gli volevano bene. Il calcio italiano è in Lutto dopo che questo ex allenatore è morto nella giornata del 16 ottobre. Ha lavorato con giovani atleti che sono cresciuti, anche grazie alle sue doti professionali, e che poi sono diventati dei campioni. Un dolore enorme per tutti, anche perché il suo decesso è avvenuto solo pochi giorni dopo il suo compleanno, che c’era stato l’8 ottobre. Leggi anche: “Trovato morto in casa”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una tragedia ha sconvolto il mondo dele la Serie A in particolare, che sono in. Un exè purtroppo mortoa soli 53 anni, dopo aver lottato contro un brutto male. Quattro anni fa aveva scoperto di avere un cancro al pancreas, quindi nonostante abbia combattuto dal 2020 si è spento nelle ultime ore, addolorando la sua famiglia e tutti coloro che gli volevano bene. Ilè indopo che questo exè morto nella giornata del 16 ottobre. Ha lavorato con giovani atleti che sono cresciuti, anche grazie alle sue doti professionali, e che poi sono diventati dei campioni. Un dolore enorme per tutti, anche perché il suo decesso è avvenuto solo pochi giorni dopo il suo compleanno, che c’era stato l’8 ottobre. Leggi anche: “Trovato morto in casa”.

