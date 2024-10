Adani: «Conte ci crede ma dal 90-91 solo Milan e Juve hanno vinto lo scudetto senza coppe» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Daniele Adani, ex calciatore e oggi commentatore tv, a ruota libera ha parlato ai microfoni di Radio Manà Manà Sport. Tra gli argomenti trattati l’Italia di Spalletti, il calcio italiano e soprattutto le potenzialità del Napoli di Conte che non gioca le coppe. Sul cambiamento dell’Italia di Spalletti, Adani dice: «Com’è cambiata l’Italia di Spalletti? Credo che il cambiamento stia andando in una direzione precisa, nel sistema di gioco e nell’abbassamento dell’età, ma credo che abbia dato la possibilità ai calciatori di esprimersi al meglio. C’è sicuramente qualche errore in difesa, ma la squadra è omogenea, gioca un calcio piacevole. Mi sembra sia una bella ripartenza e volendo anche inaspettata, l’Italia ne aveva bisogno». Adani: «Ora per Conte inizia un calendario difficile» Ti ha stupito l’atteggiamento del Milan? «È stata una scelta forte, che però non mi stupisce. Ilnapolista.it - Adani: «Conte ci crede ma dal 90-91 solo Milan e Juve hanno vinto lo scudetto senza coppe» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Daniele, ex calciatore e oggi commentatore tv, a ruota libera ha parlato ai microfoni di Radio Manà Manà Sport. Tra gli argomenti trattati l’Italia di Spalletti, il calcio italiano e soprattutto le potenzialità del Napoli diche non gioca le. Sul cambiamento dell’Italia di Spalletti,dice: «Com’è cambiata l’Italia di Spalletti? Credo che il cambiamento stia andando in una direzione precisa, nel sistema di gioco e nell’abbassamento dell’età, ma credo che abbia dato la possibilità ai calciatori di esprimersi al meglio. C’è sicuramente qualche errore in difesa, ma la squadra è omogenea, gioca un calcio piacevole. Mi sembra sia una bella ripartenza e volendo anche inaspettata, l’Italia ne aveva bisogno».: «Ora perinizia un calendario difficile» Ti ha stupito l’atteggiamento del? «È stata una scelta forte, che però non mi stupisce.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adani : «Conte sente che Napoli è una sfida epica. Me l’ha detto - è profondamente devoto alla causa» - C’è dentro il calcio di Conte, che è diverso da Spalletti, da Inzaghi, da Fonseca… Un po’ di suo calcio che passa dal sacrificio, dalla corsa, dalla compattezza, dai codici, da tre o quattro cardini che individua dentro il campo. Conte in questa sfida ci metterà tutto il suo amore, tutta la passione per la professione, la dedizione possibile, il rispetto per la città. (Ilnapolista.it)

Adani : “Conte? Napoli cambiato - ma non favorito per lo scudetto” - it. Secondo Lele Adani il Napoli non sarebbe il favorito per lo scudetto, nonostante il grande lavoro fatto ad oggi da Antonio Conte “Il Napoli ad oggi è credibile, è una squadra centrata ma non è la favorita per lo Scudetto. . Conte ha cambiato l’andazzo in 100 giorni, ha cambiato la mentalità. (Dailynews24.it)

Adani : “Conte sposta gli equilibri - ha conquistato il Napoli in 40 giorni” - L’ex calciatore e opinionista ha sottolineato la capacità del tecnico di fare la differenza nel campionato italiano, pur riconoscendo che la squadra non ha ancora il gioco fluido che aveva sotto la guida di Spalletti. “Dopo il 3-0 col Verona, Conte stesso si vergognava”, ha aggiunto. . “Conte è troppo preparato per non fare la differenza” Adani ha parlato senza mezzi termini dell’influenza di ... (Napolipiu.com)