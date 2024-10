Abusi sessuali sulla cognata: un 64enne finisce agli arresti domiciliari (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E' accusato di avere commesso Abusi sessuali su una parente, la cognata, ma oggi nel corso dell'interrogatorio di garanzia è rimasto in silenzio davanti al magistrato avvalendosi della facoltà di non rispondere.Ad essere posto agli arresti domiciliari con un provvedimento adottato dal gip del Latinatoday.it - Abusi sessuali sulla cognata: un 64enne finisce agli arresti domiciliari Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E' accusato di avere commessosu una parente, la, ma oggi nel corso dell'interrogatorio di garanzia è rimasto in silenzio davanti al magistrato avvalendosi della facoltà di non rispondere.Ad essere postocon un provvedimento adottato dal gip del

