A che ora Sinner-Djokovic al Six Kings Slam? Programma esatto tv streaming

Domani, a partire dalle 18.30 italiane, Jannik Sinner sarà in campo per le semifinali del Six Kings Slam, torneo di esibizione ricchissimo di scena a Riad (Arabia Saudita). Il n.1 del mondo ha preso letteralmente a pallate Daniil Medvedev (n.5 del ranking), imponendosi con lo score di 6-0 6-3 e affronterà nel penultimo atto il serbo Novak Djokovic. Una splendida prestazione sul veloce indoor saudita per Jannik che ha impressionato per continuità di rendimento al cospetto di un avversario non in grado di tenere il ritmo. Ci sarà ora l'incrocio con Djokovic, rivincita della Finale di Shanghai di domenica scorsa, vinta dal pusterese in due parziali. Vedremo se Nole avrà la forza di contrapporsi alle qualità di Jannik.

Sinner distrugge Medvedev e vola in semifinale al Six Kings Slam : affronterà ancora Djokovic - Nella partita inaugurale del Six Kings Slam arriva la vittoria di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev ai quarti con il punteggio di 0-6 3-6. L'altoatesino batte il russo e vola in semifinale al torneo di esibizione a Riyadh dove affronterà ancora Novak Djokovic.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Quanti soldi guadagna Jannik Sinner al Six Kings Slam? Le cifre faraoniche in Arabia. E se vince il torneo… - 6 milioni di dollari statunitensi (circa 5,52 milioni di euro) in caso di vittoria. Il numero 1 del mondo è stato spumeggiante contro il numero 5 del ranking ATP, che aveva già demolito settimana scorsa nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai e che oggi è stato incapace di contrastare lo strapotere del fuoriclasse altoatesino. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Medvedev 6-0 6-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il numero uno del mondo disintegra il russo - 0-30 Scappa via il rovescio incrociato di Medvedev. 40-30 Dritto vincente all’incrocio delle righe del moscovita. 40-40 Servizio esterno vincente del numero 5 ATP. 40-15 Altra ottima prima dell’altoatesino. 0-40 Tre palle del controbreak Medvedev. Errore di rovescio di Medvedev, che torna ora alla battuta. (Oasport.it)