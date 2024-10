Un suicidio e due tentati suicidi coinvolgono adolescenti. Bucalo (FDI): “Su bullismo c’è ancora tanto da fare” (Di martedì 15 ottobre 2024) “Un suicidio e due tentati suicidi solo nella giornata di ieri. Protagonisti tre ragazzini tutti con meno di sedici anni. Sullo sfondo lo spettro del bullismo. Sono numeri ancora drammatici quelli che riguardano il fenomeno. L'articolo Un suicidio e due tentati suicidi coinvolgono adolescenti. Bucalo (FDI): “Su bullismo c’è ancora tanto da fare” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Une duesolo nella giornata di ieri. Protagonisti tre ragazzini tutti con meno di sedici anni. Sullo sfondo lo spettro del. Sono numeridrammatici quelli che riguardano il fenomeno. L'articolo Une due(FDI): “Suc’èda” .

