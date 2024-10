Un mondo senza macchine esiste: si trova a un’ora da Roma (Di martedì 15 ottobre 2024) Arroccato tra le montagne e immerso nella natura c’è un piccolo borgo che vanta un primato europeo: ci si sposta senza macchina e a dorso di un mulo Il comune di Artena, in Provincia di Roma, è un caratteristico paese di poco più di 13mila abitanti. La sua particolarità, al di là chiaramente delle bellezze architettoniche, risiede nel fatto che è visitabile soltanto a piedi. Il che lo rende, in pratica, l’isola pedonale più grande d’Europa. Un piccolo borgo senza macchine – Romacityrunmors.it – E’ probabilmente il sogno di ognuno di noi. Un luogo incantato dove riposare la mente, staccare la spina dallo stress quotidiano e spostarsi per le vie del centro senza utilizzare la macchina, la vera schiavitù dei tempi moderni. Cityrumors.it - Un mondo senza macchine esiste: si trova a un’ora da Roma Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Arroccato tra le montagne e immerso nella natura c’è un piccolo borgo che vanta un primato europeo: ci si spostamacchina e a dorso di un mulo Il comune di Artena, in Provincia di Roma, è un caratteristico paese di poco più di 13mila abitanti. La sua particolarità, al di là chiaramente delle bellezze architettoniche, risiede nel fatto che è visitabile soltanto a piedi. Il che lo rende, in pratica, l’isola pedonale più grande d’Europa. Un piccolo borgo– Romacityrunmors.it – E’ probabilmente il sogno di ognuno di noi. Un luogo incantato dove riposare la mente, staccare la spina dallo stress quotidiano e spostarsi per le vie del centroutilizzare la macchina, la vera schiavitù dei tempi moderni.

Un mondo senza macchine esiste : si trova ad un'ora da Roma

La sua particolarità, al di là chiaramente delle bellezze architettoniche, risiede nel fatto che è visitabile soltanto a piedi. 500 persone, ma le sue case a strapiombo sulle pareti rocciose e le sue bellezze artistiche, la pace e la tranquillità, attirano ogni anno turisti da tutto il mondo che sono alla ricerca di un luogo in cui rigenerarsi e ritrovare se stessi.

