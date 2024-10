Un affollato pranzo domenicale con sparo: indagato anche il commensale ferito (Di martedì 15 ottobre 2024) FRANCAVILLA FONTANA – anche la persona ferita è indagata. C’è un nuovo colpo di scena nelle indagini sul colpo di pistola che lo scorso 29 settembre è stato esploso all’interno di un appartamento al primo piano in vico Caroli, a Francavilla Fontana, dopo il pranzo domenicale.I carabinieri Brindisireport.it - Un affollato pranzo domenicale con sparo: indagato anche il commensale ferito Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) FRANCAVILLA FONTANA –la persona ferita è indagata. C’è un nuovo colpo di scena nelle indagini sul colpo di pistola che lo scorso 29 settembre è stato esploso all’interno di un appartamento al primo piano in vico Caroli, a Francavilla Fontana, dopo il.I carabinieri

