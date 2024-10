Quotidiano.net - Tutto sul prugna, a sorpresa il colore di tendenza di fine 2024

(Di martedì 15 ottobre 2024) Negli ultimi tempi il viola– in particolare nel settore del beauty e in quello della moda – sta decisamente guadagnando terreno, sostituendo il bordeaux come tonalità di riferimento per l'autunno. È unainaspettata che aggiunge un tocco di modernità ed eleganza, all’insegna della sobrietà e della raffinatezza proprie del cosiddetto quiet luxury, con un tocco più grintoso. Stanchi del minimalismo, molti si stanno spostando verso un'estetica più audace e provocatoria, forse anche influenzata dal trend Brat, che invita a osare con tinte forti e accese. Gli esperti sottolineano che ilrappresenta un po’ un ponte tra due mondi: è simbolo di un lusso discreto, come detto prima, ma esprime anche la voglia di emergere e farsi notare.