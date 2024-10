Tlc Casanova Tormo Amazon | Con connessione satellitare risparmi per 44 mld

Tlc, Casanova Tormo (Amazon): “Con connessione satellitare risparmi per 4,4 mld” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Italia può risparmiare 4,4 miliardi di euro sfruttando la connessione dei satelliti a bassa orbita per collegare a internet le case non raggiunte dalla rete fissa. Questa la stima di Jordi Casanova Tormo, a capo della divisione di Amazon EUPP Ads Telecom Space, presentata alla conferenza Comolake. Il costo stimato di cablare le case Tlc, Casanova Tormo (Amazon): “Con connessione satellitare risparmi per 4,4 mld” L'Identità. Lidentita.it - Tlc, Casanova Tormo (Amazon): “Con connessione satellitare risparmi per 4,4 mld” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Italia puòare 4,4 miliardi di euro sfruttando ladei satelliti a bassa orbita per collegare a internet le case non raggiunte dalla rete fissa. Questa la stima di Jordi, a capo della divisione diEUPP Ads Telecom Space, presentata alla conferenza Comolake. Il costo stimato di cablare le case Tlc,): “Conper 4,4 mld” L'Identità.

