Tentato furto al centro commerciale "Siniscalchi": ladri armati di piede di porco (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo Tentato furto ai danni del centro commerciale “Siniscalchi” a Salerno. Due malviventi, alle prime luci dell’alba di ieri, hanno prima forzato uno dei cancelli di ingresso al parcheggio e poi hanno scassinato la saracinesca con un piede di porco. Poi una volta all’interno si sono diretti Salernotoday.it - Tentato furto al centro commerciale "Siniscalchi": ladri armati di piede di porco Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovoai danni del” a Salerno. Due malviventi, alle prime luci dell’alba di ieri, hanno prima forzato uno dei cancelli di ingresso al parcheggio e poi hanno scassinato la saracinesca con undi. Poi una volta all’interno si sono diretti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fermata con l’accusa di tentato furto in appartamento - secondo arresto in 24 ore - . Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Denunciata nelle ultime due settimane per una serie furti, almeno sei volte, sulla base di quanto al momento emerso, messi a segno per lo più su autovetture, mercoledì scorso era stata infine arrestata con l’accusa di indebito utilizzo. (Firenzetoday.it)

Tentato furto Juan Jesus - il racconto del giocatore - A pochi giorni dal tentato furto della sua auto il difensore del Napoli Juan Jesus ha denunciato l’accaduto. Sono passati pochi giorni dal tentativo di … L'articolo Tentato furto Juan Jesus, il racconto del giocatore proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Tentato furto al ristorante : i ladri forzano la saracinesca e spaccano la vetrina - All'aba di oggi, giovedì 10 ottobre, i carabinieri del Norm- sezione radiomobile sono intervenuti a Latina per una segnalazione di un furto che si stava consumando all'interno di un ristorante. . Arrivati sul luogo indicato, i militari hanno constatato che i ladri avevano forzato la saracinesca. (Latinatoday.it)