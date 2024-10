Tennistavolo, Europei Linz 2024: azzurri bene nelle qualificazioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Alla TipsArena di Linz, in Austria, sono iniziati i Campionati Europei 2024 di Tennistavolo. I primi azzurri impegnati sono stati Matteo Mutti e Debora Vivarelli, che nel preliminary round 1 del doppio misto hanno battuto per 3-2 (11-9, 8-11, 3-11, 11-7, 14-12) i norvegesi Borgar Haug e Martine Toftaker. Nel round 2 questa sera alle ore 20.45 affronteranno i cechi Jan Valenta e Hanka Kodetova. Nei gironi di qualificazione dei singolari, Matteo Mutti nel Gruppo 11 ha superato per 3-0 (15-13, 11-7, 11-4) il sanmarinese Mattias Mongiusti e alle 15.00 sarà opposto il danese Thor Christensen. Nel Gruppo 25 John Oyebode ha regolato per 3-0 (11-9, 11-5, 11-5) l’estone Madis Moos e alle 17.00 sfiderà lo spagnolo Juan Perez. Nel Gruppo 13 Gaia Monfardini si è imposta per 3-0 (11-3, 11-9, 11-5) l’estone Vitalia Reinol. Le sue prossime avversarie saranno alle 17. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alla TipsArena di, in Austria, sono iniziati i Campionatidi. I primiimpegnati sono stati Matteo Mutti e Debora Vivarelli, che nel preliminary round 1 del doppio misto hanno battuto per 3-2 (11-9, 8-11, 3-11, 11-7, 14-12) i norvegesi Borgar Haug e Martine Toftaker. Nel round 2 questa sera alle ore 20.45 affronteranno i cechi Jan Valenta e Hanka Kodetova. Nei gironi di qualificazione dei singolari, Matteo Mutti nel Gruppo 11 ha superato per 3-0 (15-13, 11-7, 11-4) il sanmarinese Mattias Mongiusti e alle 15.00 sarà opposto il danese Thor Christensen. Nel Gruppo 25 John Oyebode ha regolato per 3-0 (11-9, 11-5, 11-5) l’estone Madis Moos e alle 17.00 sfiderà lo spagnolo Juan Perez. Nel Gruppo 13 Gaia Monfardini si è imposta per 3-0 (11-3, 11-9, 11-5) l’estone Vitalia Reinol. Le sue prossime avversarie saranno alle 17.

Tennistavolo - gli azzurri tentano l’exploit agli Europei individuali di Linz - Tabelloni ad eliminazione diretta in tutti i tornei di doppio, con il misto che si concluderà venerdì 18, mentre tutti gli altri titoli verranno assegnati domenica 20. Tutto pronto a Linz, in Austria, che da martedì 15 a domenica 20 ottobre sarà sede degli Europei individuali 2024 di tennistavolo: saranno al via del torneo continentale 8 azzurri, con l’Italia che sarà così rappresentata in ... (Oasport.it)

Tennistavolo - i convocati dell’Italia per gli Europei individuali : otto azzurri a Linz - Nel tabellone maschile saranno invece 134 i pongisti in gara, tra i quali tre italiani, ovvero Matteo Mutti, John Oyebode ed Andrea Puppo. Sono previsti dei tabelloni ad eliminazione diretta in tutti i tornei di doppio, con il misto che si concluderà venerdì 18, mentre tutti gli altri titoli verranno assegnati domenica 20. (Oasport.it)

Tennistavolo - i convocati dell’Italia per gli Europei individuali : otto azzurri a Linz - Tennistavolo, Giorgia Piccolin cede alla nipponica Miu Hirano nell’esordio assoluto alle Olimpiadi ITALIANI CONVOCATI PER GLI EUROPEI DI TENNISTAVOLO Singolare femminileNicole ArliaGaia MonfardiniGiorgia PiccolinNikoleta StefanovaDebora Vivarelli Singolare maschileMatteo MuttiJohn OyebodeAndrea Puppo . (Oasport.it)