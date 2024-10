Tapiro a Chiara Ferragni: Coppia Aperta Con Fedez? (Di martedì 15 ottobre 2024) Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’Oro e parla della vicenda Coppia Aperta con Fedez, ma il gossip continua. Ecco che cosa ha detto! Questa sera a Striscia la Notizia si celebra un traguardo speciale: la consegna del Tapiro d’Oro numero 1500, e a riceverlo sarà nientemeno che Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, tra i volti più seguiti d’Italia, ha colto l’occasione per chiarire alcune recenti polemiche, in particolare quelle legate alle diChiarazioni di Taylor Mega sulla presunta “Coppia Aperta” tra lei e Fedez. Nel corso degli anni, il Tapiro d’Oro, creato da Antonio Ricci, è diventato un simbolo ironico e democratico che ha toccato tantissime personalità, da politici a celebrità. Questa sera, però, il riconoscimento non solo raggiunge un numero storico, ma permette a Chiara di commentare alcune questioni scottanti. Gossipnews.tv - Tapiro a Chiara Ferragni: Coppia Aperta Con Fedez? Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di martedì 15 ottobre 2024)riceve ild’Oro e parla della vicendacon, ma il gossip continua. Ecco che cosa ha detto! Questa sera a Striscia la Notizia si celebra un traguardo speciale: la consegna deld’Oro numero 1500, e a riceverlo sarà nientemeno che. L’imprenditrice digitale, tra i volti più seguiti d’Italia, ha colto l’occasione per chiarire alcune recenti polemiche, in particolare quelle legate alle dizioni di Taylor Mega sulla presunta “” tra lei e. Nel corso degli anni, ild’Oro, creato da Antonio Ricci, è diventato un simbolo ironico e democratico che ha toccato tantissime personalità, da politici a celebrità. Questa sera, però, il riconoscimento non solo raggiunge un numero storico, ma permette adi commentare alcune questioni scottanti.

