Ilfattoquotidiano.it - Stop ai matrimoni, cresime e battesimi al Castello delle cerimonie, confiscato per abusivismo. La sindaca Abagnale: “Abbiamo atteso per 8 mesi”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si spengono ufficialmente i riflettori sul chiacchieratissimo Grand Hotel La Sonrisa, noto ai telespettatori di Real Time come “Il” con a capo Donna Imma Polese. Il Comune di Sant’Antonio Abate (Napoli) ha acquisito la proprietà. Ad annunciarlo è laIlaria: “per 8la pubblicazionemotivazioni della sentenza che ordina la confisca dell’immobile e l’acquisizione a titolo gratuito dell’intera area di oltre 40mila mq a patrimonio del Comune. Adesso, con gli uffici comunali sono stati stilati tutti gli atti d’indirizzo per avviare l’acquisizione del bene, in vista del successivo cronoprogramma per liberare immobili e terreni. Nei prossimi giorni è stata programmata una riunione gestionale che delineerà in maniera oculata il cronoprogrammaattività, che saranno valutate di concerto con gli uffici comunali”.