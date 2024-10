Sosta, strade intasate: scatta l’allarme (Di martedì 15 ottobre 2024) Quello dei parcheggi può sembrare, a prima vista, un problema di facile soluzione: basta costruirne di più e la questione è risolta. Ma non è così semplice. Il risultato è che molte strade sono letteralmente intasate da veicoli in Sosta, a volte si perde tanto tempo alla ricerca di un posto libero, per non parlare di chi ferma l’auto lungo i marciapiedi, in doppia fila o addirittura sulle strisce pedonali. Soprattutto nelle grandi città si sente l’urgenza di nuove politiche di Sosta urbana. Quotidiano.net - Sosta, strade intasate: scatta l’allarme Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Quello dei parcheggi può sembrare, a prima vista, un problema di facile soluzione: basta costruirne di più e la questione è risolta. Ma non è così semplice. Il risultato è che moltesono letteralmenteda veicoli in, a volte si perde tanto tempo alla ricerca di un posto libero, per non parlare di chi ferma l’auto lungo i marciapiedi, in doppia fila o addirittura sulle strisce pedonali. Soprattutto nelle grandi città si sente l’urgenza di nuove politiche diurbana.

