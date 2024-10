Tpi.it - Sonia Bruganelli: “Ho sbagliato a ostentare il lusso. Bonolis? Siamo ancora molto vicini”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo le polemiche con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle,ha fatto una diretta Instagram per spiegare le sue ragioni e confrontarsi con i suoi follower. Il video è stata anche l’occasione per fare ammenda rispetto a qualche atteggiamento passato e per chiarire lo stato del suo rapporto con l’ex marito Paolo. L’ultima settimana, ammettecon la voce rotta dalla commozione, “non è stata semplice”. Chiaro il riferimento al talent show di Rai 1 in cui è concorrente: “Forse – dice – l’aspetto della giuria mi ha messo in difficoltà rispetto al ballo. Ho sempre detto ‘Non mi interesserà la giuria’, invece mi interessa”. “Io e Carlo (Carlo Aloia, suo compagno di ballo, ndr) citrovati in pista e ho visto Carlo con gli occhi rossi, pensavo stesse piangendo.