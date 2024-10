Socialisti Ue contrari a creazione hub per rimpatri (Di martedì 15 ottobre 2024) "Come gruppo i Socialisti e democratici sono contrari alla creazione di hub di rimpatrio e a qualsiasi forma di esternalizzazione della politica di asilo. Per decenni, abbiamo chiesto un approccio olistico alle sfide migratorie. Dopo otto anni di negoziati, finalmente, lo scorso maggio è stato adottato il Nuovo Patto sull'asilo e la migrazione". Lo ha detto la capogruppo dei Socialisti e democratici Iratxe Garcia Perez, parlando alla stampa a Bruxelles. Quotidiano.net - Socialisti Ue contrari a creazione hub per rimpatri Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "Come gruppo ie democratici sonoalladi hub dio e a qualsiasi forma di esternalizzazione della politica di asilo. Per decenni, abbiamo chiesto un approccio olistico alle sfide migratorie. Dopo otto anni di negoziati, finalmente, lo scorso maggio è stato adottato il Nuovo Patto sull'asilo e la migrazione". Lo ha detto la capogruppo deie democratici Iratxe Garcia Perez, parlando alla stampa a Bruxelles.

