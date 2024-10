Ilveggente.it - Sinner irraggiungibile: verdetto da non credere

(Di martedì 15 ottobre 2024) Jannik, stenterete aalla sentenza finale: impossibile raggiungerlo, lo dice chiaro e tondo. 11920. Tanti sono i punti che Jannikdetiene in questo momento, all’indomani della vittoria del Masters 1000 di Shanghai. E vi basti pensare, per comprendere quanto grosso sia il suo bottino, che l’avversario a lui più vicino, vale a dire Carlos Alcaraz, ne ha 4800 in meno. Sì, avete capito bene: 4800. Un’enormità , se vogliamo, un numero che conferma l’incredibile continuità del numero 1 del mondo. Jannikchiuderà l’anno da numero 1 al mondo (LaPresse) – Ilveggente.itNon che avessimo bisogno di ulteriori prove a supporto di questa teoria, intendiamoci. In questi 10 mesi il campione altoatesino è stato semplicemente straordinario e non ci ha stupiti troppo il fatto di vederlo trionfare anche in Cina.