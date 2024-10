Ilfattoquotidiano.it - Sfigurata dopo un’esplosione, uno strato di placenta umana le “restituisce” il volto: “Sembra esattamente come prima”. La storia di Marcella Townsend

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Da organo “custode” del feto a “rigeneratore” di ferite e ustioni. Lacontinua a riservare sorprese.nel caso di, 47 anni, il cui, distrutto a causa dell’esplosione di una bombola di propano, è stato ricostruito proprio grazie a un innovativo trattamento con la. Il dramma della donna è avvenuto nel 2021, a casa di sua madre a Savannah, in Georgia. La signoraè rimasta gravemente ustionata dacasalinga: la donna ha trascorso più di sei settimane in coma farmacologico in un’unità traumatologica per ustionati. Aveva ustioni di secondo e terzo grado su gran parte del corpo e il suo viso era praticamente irriconoscibile. Nel tentativo di aiutarla, i chirurghi si sono rivolti a uno strumento utilizzato molto raramente: la