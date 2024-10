Se mi lasci non vale, al via il docureality delle coppie con Luca Barbareschi: "Copia di Temptation Island? Lo evitiamo" (Di martedì 15 ottobre 2024) In prima serata su Rai2, al via, Se mi lasci non vale. Cinque puntate condotte e narrate da Luca Barbareschi Comingsoon.it - Se mi lasci non vale, al via il docureality delle coppie con Luca Barbareschi: "Copia di Temptation Island? Lo evitiamo" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In prima serata su Rai2, al via, Se minon. Cinque puntate condotte e narrate da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Se Mi Lasci Non Vale simile a Temptation Island? Parlano Rai e autori - Racconta storie che tutte noi possiamo incontrare nelle nostre storie di coppie. . it. Questo è un vero test sullo stato emotivo della coppia. Io che ho fatto per tanti anni tv sociale credo che sia un programma che aiuta l’essere terapeutico, la possibilità di confrontarsi con persone che sono in uno stato alterato e che sono chiamati a sostenere delle prove. (Biccy.it)

‚ÄúSe mi lasci non vale‚ÄĚ una copia di ‚ÄúTemptation Island‚ÄĚ? La Rai si difende - ¬†(continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:¬†‚ÄúGrande fratello‚ÄĚ, chi √® stato eliminato: il nome clamoroso Leggi anche:¬†‚ÄúAmici‚ÄĚ, lite tra Vybes e Trigno: Maria costretta ad intervenire ‚ÄúSe mi lasci non vale‚ÄĚ una copia di ‚ÄúTemptation Island‚ÄĚ? La Rai si difende dalla pesante accusa A partire da¬†luned√¨ 21 ottobre¬†partir√† su¬†Rai 2¬†il nuovo programma¬†Se mi lasci non vale, condotto ... (Tvzap.it)

La Rai lancia ‚ÄėSe mi lasci non vale‚Äô - Barbareschi : ‚ÄúUn Truman Show per sei coppie in crisi‚ÄĚ - Io sono spesso furibondo con il gioco della comunicazione, perch√© statisticamente in questo Paese accadono solo cose belle. Un programma nel quale non si vince nulla, c‚Äô√® solo la soddisfazione di raccontare qualcosa che pu√≤ riscontrarsi nella realt√† di tutti‚ÄĚ. Perfettamente in linea col servizio pubblico, essendo un programma che racconta il Paese in quelli che sono forse i punti pi√Ļ complessi, ... (Dailyshowmagazine.com)