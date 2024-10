Ilfattoquotidiano.it - Scuola, aumentano gli alunni con disabilità ma non gli insegnanti di sostegno. E il 50% degli istituti non è accessibile

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Numero insufficiente di docenti specializzati sul, carenza dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione anche durante l’orario mensa, trasporti scolastici non sempre operativi, barriere architettoniche, testi scolastici non inclusivi, Piani educativi individualizzati (Pei) non rispettati anche se obbligatori per legge. A più di un mese dall’inizio delle lezioni continua a essere negativa la situazione che riguarda glie le alunne con. Problemi e disagi in tutta Italia sono all’ordine del giorno. La campanella, anche per quest’anno scolastico, non suona per tutti e penalizza pesantemente studenti in condizione di estrema fragilità. Ilfattoquotidiano.it ha contattato esperti del settore e raccolto anche alcune testimonianze di mancata inclusione scolastica.