Scontro frontale sulla provinciale. Auto finisce nelle campagne, due i feriti

Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Uno Scontro frontale sulla provinciale si è verificato nel pomeriggio di ieri. Altro grave sinistro, quindi, sulle strade della provincia di Lecce, esattamente lungo la strada provinciale 17, che collega Nardò a Copertino. L'ennesimo incidente ha visto coinvolte due Auto, con entrambi i conducenti che hanno riportato ferite, per fortuna lievi, nonostante la gravità dell'impatto. Una delle vetture è stata proiettata fuori dalla carreggiata che delimitava la provinciale, finendo in un terreno agricolo circostante e risultando gravemente danneggiata. Questo incidente, il terzo in poco più di una settimana su quella stessa strada, si è verificato nel tratto rettilineo di contrada Cornole, coinvolgendo una BMW Serie 1 e una Fiat Stilo Station Wagon, che procedevano in direzioni opposte.

