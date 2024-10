Sci, Goggia riparte dopo l’infortunio (Di martedì 15 ottobre 2024) Comincia il riavvicinamento alla pista per Sofia Goggia, reduce dall’infortunio in allenamento del 5 febbraio scorso con frattura della tibia e del malleolo tibiale che l’ha costretta a terminare anzitempo la stagione. La campionessa azzurra è stata stata convocata a scopo riabilitativo per l’allenamento programmato dallo staff tecnico in Val Senales nelle giornate che vanno da oggi, martedì 15, a venerdì 18 ottobre insieme agli allenatori Luca Agazzi e Giovanni Feltrin. Con la Goggia anche Nicol Delagò, anche lei reduce da un infortunio (frattura scomposta della clavicola destra mentre si allenava in Argentina a settembre). Nella località altoatesina saranno presenti anche Beatrice Sola, Martina Peterlini e Marta Rossetti del team di slalom femminile di Coppa del mondo con l’allenatore responsabile Roberto Lorenzi e l’allenatore Giancarlo Bergamelli. Lapresse.it - Sci, Goggia riparte dopo l’infortunio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Comincia il riavvicinamento alla pista per Sofia, reduce dalin allenamento del 5 febbraio scorso con frattura della tibia e del malleolo tibiale che l’ha costretta a terminare anzitempo la stagione. La campionessa azzurra è stata stata convocata a scopo riabilitativo per l’allenamento programmato dallo staff tecnico in Val Senales nelle giornate che vanno da oggi, martedì 15, a venerdì 18 ottobre insieme agli allenatori Luca Agazzi e Giovanni Feltrin. Con laanche Nicol Delagò, anche lei reduce da un infortunio (frattura scomposta della clavicola destra mentre si allenava in Argentina a settembre). Nella località altoatesina saranno presenti anche Beatrice Sola, Martina Peterlini e Marta Rossetti del team di slalom femminile di Coppa del mondo con l’allenatore responsabile Roberto Lorenzi e l’allenatore Giancarlo Bergamelli.

Sci alpino - Sofia Goggia : “Felice di questa operazione - tra una settimana si riparte” - “Un ringraziamento speciale per tutta l’equipe che si è radunata sabato per rimuovere la piastra, a partire dal prof Accetta, il dottor Panzeri e Herbert (Schoenhuber, ndr), che per me è come un papà. Sono molto contenta di essermi tolta questa ferraglia dalla gamba, mi creava una certa intolleranza con lo scarpone. (Oasport.it)