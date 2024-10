Salento: Coolclub, concerti a fine ottobre e fine novembre The Telescopes e Diaframma (Di martedì 15 ottobre 2024) Di seguito il comunicato: Mercoledì 30 ottobre e sabato 30 novembre, The Telescopes, storica esperienza psichedelica britannica fondata da Stephen Lawrie, e i Diaframma, band culto del rock italiano guidata dal cantante, chitarrista e autore Federico Fiumani, sono i protagonisti dei prossimi concerti autunnali di Coolclub, in collaborazione con SEI Festival, Officine Cantelmo e Castello Volante. Mercoledì 30 ottobre (ore 21:00 – ingresso 10 euro con un calice di vino incluso – prevendite su Dice.fm) alle Officine Cantelmo di Lecce appuntamento da non perdere con The Telescopes. Formata nel 1987 e guidata dall’artista, compositore, musicista e cantante Stephen Lawrie, la storica band britannica attraversa diversi generi spaziando tra noise, space rock e psichedelia. Noinotizie.it - Salento: Coolclub, concerti a fine ottobre e fine novembre The Telescopes e Diaframma Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Di seguito il comunicato: Mercoledì 30e sabato 30, The, storica esperienza psichedelica britannica fondata da Stephen Lawrie, e i, band culto del rock italiano guidata dal cantante, chitarrista e autore Federico Fiumani, sono i protagonisti dei prossimiautunnali di, in collaborazione con SEI Festival, Officine Cantelmo e Castello Volante. Mercoledì 30(ore 21:00 – ingresso 10 euro con un calice di vino incluso – prevendite su Dice.fm) alle Officine Cantelmo di Lecce appuntamento da non perdere con The. Formata nel 1987 e guidata dall’artista, compositore, musicista e cantante Stephen Lawrie, la storica band britannica attraversa diversi generi spaziando tra noise, space rock e psichedelia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Freedom - Oltre il confine stasera su Rete4 - temi ed anticipazioni di sabato 12 ottobre 2024 - Ricordiamo che il programma «Freedom» è a cura di e con Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti. Via poi verso la Sardegna nel piccolo paese di Seulo considerato il paese dei centenari per ricercare la Fonte della Giovinezza. (Superguidatv.it)

Fine settimana in Capitanata : gli eventi di sabato 12 e domenica 13 ottobre - Nuovo fine settimana all’insegna di tanti eventi in Capitanata. Ecco quali non perdere. Sabato 12 ottobre Foggia Escursione letteraria in città, visita guidata agli Ipogei e brevi letture pubbliche a tappe in occasione della ‘Festa dei lettori’. Al Teatro del Fuoco la compagnia... (Foggiatoday.it)

Sì definitivo al prolungamento di via Almirante : a fine ottobre l'impresa firma il contratto - a breve i lavori - Una variante urbanistica mette la parola fine ad un procedimento che si trascinava da più di 10 anni: il prolungamento di via Almirante a Foggia. Il Consiglio comunale ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio per quelle particelle che non erano di proprietà del Comune di Foggia, suoli... (Foggiatoday.it)