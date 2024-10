Roma 2024: nasce Best Movie Worlds, galà benefico con Margherita Buy, Andrea Bosca e Anna Foglietta (Di martedì 15 ottobre 2024) Gli ospiti della Festa del Cinema di Roma daranno vita al galà benefico Best Movie Worlds, che si terrà martedì 22 ottobre alle ore 20.00 presso il Forum Theatre. La Festa del Cinema di Roma 2024 ospiterà il gala benefico Best Movie Worlds, nuovo appuntamento in programma martedì 22 ottobre alle ore 20.00 presso il Forum Theatre (ex Teatro Euclide) preceduto da un red carpet all'Auditorium Parco della Musica. Best Movie Worlds è organizzato dalla rivista di cinema Best Movie. Il pubblico della serata sarà composto, assieme a rappresentanti dell'industria del cinema italiano, da studenti delle scuole superiori come evento capace di ispirare le nuove generazioni. Best Movie Worlds sarà un'occasione per esplorare i "mondi" alternativi dei partecipanti, quelli insomma non direttamente legati alla recitazione, che spaziano tra ambiti Movieplayer.it - Roma 2024: nasce Best Movie Worlds, galà benefico con Margherita Buy, Andrea Bosca e Anna Foglietta Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Gli ospiti della Festa del Cinema didaranno vita al, che si terrà martedì 22 ottobre alle ore 20.00 presso il Forum Theatre. La Festa del Cinema diospiterà il gala, nuovo appuntamento in programma martedì 22 ottobre alle ore 20.00 presso il Forum Theatre (ex Teatro Euclide) preceduto da un red carpet all'Auditorium Parco della Musica.è organizzato dalla rivista di cinema. Il pubblico della serata sarà composto, assieme a rappresentanti dell'industria del cinema italiano, da studenti delle scuole superiori come evento capace di ispirare le nuove generazioni.sarà un'occasione per esplorare i "mondi" alternativi dei partecipanti, quelli insomma non direttamente legati alla recitazione, che spaziano tra ambiti

