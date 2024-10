Raccolta fondi per il teatro parrocchiale (Di martedì 15 ottobre 2024) Come di consueto, anche in questa edizione della centenaria ’Fiera di Ottobre’, i bambini delle scuole di Bondeno hanno fanno visita al Borgo del Pane di Panarea2 e alla ventiseiesima Mostra Micologica organizzata dal Gruppo Micologico, accolti in centro storico dall’assessore alle Politiche giovanili Francesca Aria Poltronieri. Il Comune ha invitato a partecipare l’Istituto Comprensivo “Bonati”, il quale ha scelto di portare alcune classi della primaria (1A e 1D) oltre a una cinquantina di studenti della scuola dell’infanzia presso il Borgo del Pane, all’interno del quale gli studenti hanno potuto mettere “le mani in pasta” con il laboratorio di panificazione. Quest’anno il laboratorio si è arricchito anche della preparazione della pizza, grazie alla collaborazione con la pizzeria “Il Borgo” di Stellata. Ilrestodelcarlino.it - Raccolta fondi per il teatro parrocchiale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Come di consueto, anche in questa edizione della centenaria ’Fiera di Ottobre’, i bambini delle scuole di Bondeno hanno fanno visita al Borgo del Pane di Panarea2 e alla ventiseiesima Mostra Micologica organizzata dal Gruppo Micologico, accolti in centro storico dall’assessore alle Politiche giovanili Francesca Aria Poltronieri. Il Comune ha invitato a partecipare l’Istituto Comprensivo “Bonati”, il quale ha scelto di portare alcune classi della primaria (1A e 1D) oltre a una cinquantina di studenti della scuola dell’infanzia presso il Borgo del Pane, all’interno del quale gli studenti hanno potuto mettere “le mani in pasta” con il laboratorio di panificazione. Quest’anno il laboratorio si è arricchito anche della preparazione della pizza, grazie alla collaborazione con la pizzeria “Il Borgo” di Stellata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La raccolta fondi per Manuel Mastrapasqua - ucciso a Rozzano - Dopo l'omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano (Milano), qualcuno ha lanciato una raccolta fondi su Gofundme per aiutare la famiglia. Sveva Francesca Laurenza, l'organizzatrice dell'iniziativa che in pochi giorni ha raccolto più di 8mila euro la presenta così: "Questa raccolta fondi è in... (Milanotoday.it)

La raccolta fondi di Michelle Comi è stata bloccata «Voleva rifarsi il seno con i soldi dei fan» - Michelle è nota non solo per i suoi contenuti sul web, ma anche per le sue affermazioni provocatorie e le polemiche che spesso suscita. Nonostante il blocco della piattaforma, Michelle non sembra intenzionata a fermarsi, e sarà interessante vedere quale sarà il prossimo capitolo di questa storia. «Sono lieta di annunciarvi che la raccolta fondi è finalmente finita, in un solo giorno siamo ... (Donnapop.it)

Michelle Comi - bloccata la raccolta fondi per rifarsi il seno : «Devo capire come riattivarla» - E i soldi ricevuti sono stati restituiti» ha dichiarato Comi in un video. twitter. Su TikTok e Instagram il suo video sul ban della raccolta sembra scomparso. Era convinta di avercela fatta, dando dimostrazione della fedeltà dei suoi fan che hanno versato da pochi euro fino a cifre a tre zeri per aiutarla nell’operazione di chirurgia estetica. (Open.online)