Quintavalla (Pd) inaugura la campagna alla "Nino Bixio" con Giorgio Gori (Di martedì 15 ottobre 2024) Parte ufficialmente il 18 ottobre la campagna elettorale di Luca Quintavalla, candidato alle elezioni regionali dell'Emilia-Romagna con il Partito democratico. Alle 19, presso i locali della Società Canottieri Nino Bixio, è in programma un apericena aperto a tutti. Nel corso della serata

Parte la campagna di Quintavalla (Pd) : «Ascolto per dare risposte ai problemi concreti» - «Metti la Quinta alla Regione». È questo il claim della campagna elettorale di Luca Quintavalla, candidato del Pd alle prossime elezioni regionali. A dare il via al conto alla rovescia, una serata informale al locale “Baciccia” di Piacenza in cui Quintavalla ha ringraziato i presenti per il... (Ilpiacenza.it)