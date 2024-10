Quattro coppie rimaste e tre uscite. E grazie agli ascolti formidabili, il reality si allunga di una puntata (Di martedì 15 ottobre 2024) grazie agli ascolti ottenuti (una media di 3,2 milioni),Temptation Island 2024 allunga le puntate. Sicché quella in onda stasera alle 21.35 su Canale 5 invece di essere l’ultima della stagione è la sesta puntata. La situazione è la seguente: 4 coppie rimaste (Antonio e Titty, Federica e Alfonso, Millie e Michele, Mirco e Giulia) e tre uscite ( Alfred e Anna, Diandra e Valerio, Sara e Fabio). Iodonna.it - Quattro coppie rimaste e tre uscite. E grazie agli ascolti formidabili, il reality si allunga di una puntata Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ottenuti (una media di 3,2 milioni),Temptation Island 2024le puntate. Sicché quella in onda stasera alle 21.35 su Canale 5 invece di essere l’ultima della stagione è la sesta. La situazione è la seguente: 4(Antonio e Titty, Federica e Alfonso, Millie e Michele, Mirco e Giulia) e tre( Alfred e Anna, Diandra e Valerio, Sara e Fabio).

