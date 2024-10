Tg24.sky.it - Puglia, vasta operazione contro la mafia garganica: arresti e sequestri

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una maxilaè stata condotta da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che stanno eseguendo, a Foggia e in altre località del territorio nazionale, diversi provvedimenti giudiziari per i reati di associazione mafiosa, traffico di droga ed estorsioni. Messi in atto, contestualmente, anchepatrimoniali. L', hanno spiegato gli investigatori, scaturisce da unamanovra investigativa diretta dalla Direzione Distrettuale Antidi Bari con il coordinamento della Direzione Nazionale . Prevista, per far luce sui dettagli, una conferenza stampa con il Procuratore Distrettuale di Bari presso l'aula della Corte di Assise del Tribunale locale. prevista la partecipazione del Procuratore Nazionale Antie dei vertici dei reparti investigativi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.