Provincia di Benevento, lavori su tre arterie importanti per 100 milioni di euro

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 6 minutiIl Presidente delladiNino Lombardi, in relazione alle prossime scadenze legate alla Variazione di Bilancio per interventi sulle infrastrutture stradali, ha ricordato che sono in corso di realizzazione o stanno per avviarsiper circa 100di, concessi dal Governo e dalla Regione, per realizzare treopere: il completamento della Fondo Valle Isclero, la direttrice della Fondo Valle Vitulanese e la strada di congiunzione tra Foiano Valfortore e la Statale 90 bis. Altre opere stradali sono finanziate con fondi Ministeriali, Regionali e dello stesso Bilancio della; mentre altrisaranno finanziate su tutto il territoriole con i fondi previsti nella Variazione di Bilancio.